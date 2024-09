La Scaloneta goleó a Chile por Eliminatorias

La Scaloneta jugó en un gran nivel y le ganó 3-0 a Chile, en un partido correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Alexis Mac Allister fue el encargado de abrir el marcador a los dos minutos del segundo tiempo, mientras que la Julián Álvarez y Paulo Dybala liquidaron el encuentro en los últimos minutos.

El partido comenzó con un claro dominio de la Selección, pero no pudo abrir el marcador. En la segunda mitad, ya con las ideas más claras, llegaron los goles.

De esta manera, la Argentina continúa con su buen andar en estas Eliminatorias Sudamericanas, donde lidera 18 puntos sobre 21 posibles. Por su parte, Chile ocupa la novena posición con solo cinco puntos.

El próximo encuentro de la Scaloneta será este martes a las 17:30, ante Colombia, por la octava fecha.

La ficha del partido

Estadio: El Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Matías Catalán, Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Carlos Palacios o Felipe Loyola; Víctor Dávila, Darío Osorio; Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Alexis Mac Allister (A), 39m. Julián Álvarez (A) y 45m. Paulo Dybala (A).

Cambios en el segundo tiempo: 5m. Giovani Lo Celso por Nicolás González (A); 15m. Carlos Palacios por Víctor Dávila y William Alarcón por Marcelino Núñez (C); 27m. Claudio Baeza por Rodrigo Echeverría y Eugenio Mena por Thomas Galdames (C); 34m. Paulo Dybala por Alexis Mac Allister, Alejandro Garnacho por Lautaro Martínez y Marcos Acuña por Lisandro Martínez; 35m. Ben Brereton por Eduardo Vargas (C); 44m. Valentín Castellanos por Julián Álvarez (A).

Amonestados en el primer tiempo: 29m.Rodrigo de Paul (A), 38m. Marcelino Núñez (C) y 39m. Víctor Dávila (C).

Amonestados en el segundo tiempo: 19m. Paulo Díaz (C), 25m Giovani Lo Celso (A).

El homenaje a Di María

El campeón del mundo y bicampeón de América Ángel Di María fue homenajeado y le agradeció a todos los hinchas por el amor antes del partido de la Selección argentina ante Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Gracias eternas, ahora soy un hincha más. Voy estar en cada Copa América y en cada Mundial con mi familia”, aseguró Di María, tras recibir una placa por parte del presidente de la AFA Claudio Tapia y una réplica de la Copa América, la cuál ganó dos veces en 2021 y 2024.

“Tengo muchos sentimientos por dentro. Es difícil hablar. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en AFA. Fueron 16 años junto a ellos. Viví cosas difíciles y terminé feliz junto a ellos”, continuó el Fideo, que además tuvo la despedida con el tema “No me olvides” por parte de Abel Pintos.