Lomas de Zamora: una promoción imperdible por el Día del Helado

Por el Día Mundial del Helado, distintos comercios de Lomas de Zamora ofrecerán un 3x2 en el 1/4. Las heladerías adheridas.

Por el Día Mundial del Helado, distintos comercios de Lomas de Zamora ofrecerán un 3x2 en el 1/4. Las heladerías adheridas.

El Municipio de Lomas de Zamora anunció una promoción, que se podrá disfrutar el domingo, en distintas heladerías del distrito con el objetivo de celebrar el Día Mundial del Helado.

“Este domingo 12 de abril podés disfrutar una promo especial en heladerías adheridas: 3×2 en 1/4 de helado. ¡Aprovechá esta propuesta para compartir algo rico en familia o con amigos!”, convoca.

Hay comercios adheridos de todos el distrito; entre ellos, heladerías de Lomas de Zamora, Turdera, Llavallol, Villa Albertina y Banfield.

“Consultá por los medios de pago disponibles en cada local y si la modalidad de la promo es presencial o por delivery”, avisan desde la organización.

Comercios adheridos