Talleres recibe a Villa Dálmine en Remedios de Escalada

Talleres recibe mañana, desde las 15.30, a Villa Dálmine en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada, que celebró sus 99 años.

Talleres recibe mañana, desde las 15.30, a Villa Dálmine en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada, que celebró sus 99 años.

Talleres recibirá mañana a Villa Dálmine por la Fecha 11 de la Primera B, con el objetivo de acortar la distancia con el líder.

El encuentro, válido por la Fecha 11, se disputará el martes, desde las 15.30, en el Estadio Pablo Comelli. La transmisión será por LPF Play.

Villa Dálmine está tercero y quiere llegar a la cima, mientras que los de Remedios de Escalada se ubican en la quinta posición y tampoco dejarán pasar la chance de acortar la distancia con el líder (hoy, Arsenal de Sarandí).

El Tallarín viene de un empate con Excursionistas y acumula 15 puntos. El pasado 10 de abril, el Estadio Pablo Comelli, que celebró sus 99 años de vida.