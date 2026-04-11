Talleres se trajo un punto del Coliseo del Bajo Belgrano

Talleres empató 1-1 con Excursionistas, con tanto de Mateo Muñoz, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera B.

Talleres empató 1-1 con Excursionistas, con tanto de Mateo Muñoz, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera B.

Talleres empató 1-1 con Excursionistas en el Coliseo del Bajo Belgrano, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera B. Mateo Muñoz fue el autor del tanto que le permitió volver a Remedios de Escalada con un punto.

Lucas Licht mandó a la cancha a Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez (Sebastián Álvarez), Pablo Cortizo; Nicolás Malvacio, Santino Maldonado (Federico Versaci), Sebastián Gallardo, Leonel Barrios; Fernando Enrique (Isaias Ciavarelli), Eugenio Olivera (Ignacio Colombini).

A los 7 minutos de iniciado el partido, Excursionistas se puso en ventaja, situación que se extendió casi hasta el final del partido.

En el complemento llegaron los cambios para el equipo de Licht. Olivera, Rodríguez y Gallardo vieron la tarjeta amarilla. A los 38 minutos de la segunda mitad, apareció Mateo Muñoz para empardar los tantos.

En la próxima fecha, Talleres (llegó a los 15 puntos) recibe a Villa Dálmine en el Estadio Pablo Comelli, que celebró sus 99 años de vida. “Un 10 de abril, pero de 1927 Talleres jugó su primer partido oficial en Timote y Castro”, informó la institucoón.