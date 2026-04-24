Un complicadísimo Brown de Adrogué recibe a Villa San Carlos

Brown de Adrogué necesita sumar de a tres ante su gente para salir de la zona de descenso. El partido se juega mañana.

Brown de Adrogué necesita sumar de a tres ante su gente para salir de la zona de descenso. El partido se juega mañana.

Brown de Adrogué recibe mañana a Villa San Carlos, por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B. El presente del Tricolor es apremiante y necesita imperiosamente sumar de a tres en su casa para salir de la zona de descenso.

El encuentro, válido por la Fecha 13, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla. El conjunto de la zona sur del Conurbano se encuentra anteúltimo en la tabla y necesita ganar para empezar a respirar.

El Tricolor viene de un derrota y suma 10 unidades (dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas) por lo que se encuentra en zona de descenso. El rival ronda la mitad de la tabla y no tiene urgencias, más que sumar para meterse en la pelea del Reducido.