Con distintas necesidades, Temperley y Almagro se miden en Tres de Febrero

Temperley visitará mañana a Almagro, por la Fecha 12 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley visitará mañana a Almagro, por la Fecha 12 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley visitará mañana a Almagro, por la fecha 12 de la Primera Nacional, en José Ingenieros. El Gasolero quiere afianzarse en zona de Reducido, pero el dueño de casa intentará salir del fondo de la tabla.

El encuentro, válido por la Fecha 12 de la competencia en la segunda categoría del fútbol, se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Tres de Febrero. Transmite LPF Play.

El Gasolero se encuentra séptimo en la tabla de la Zona B, con 15 puntos (tres victorias, seis empates y una derrota). El rival está último, con 18 puntos.