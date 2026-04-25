Temperley y Patronato se repartieron los puntos

En un partido sin sobresaltos ni emociones, Temperley empató sin goles en el Alfredo Beranger.

En un partido sin sobresaltos ni emociones, Temperley empató sin goles en el Alfredo Beranger.

Temperley igualó sin goles con Patronato, en uno de los cruces importantes de la fecha 11 de la Primera Nacional, en el estadio Alfredo Martín Beranger.

El primer tiempo fue parejo en el Teatro de Turdera; de hecho, no se sacaron diferencias pero sí hubo varias amonestaciones: Ávalos y Echeverría en Temperley. Monti y Aguiñagalde se sumaron a la lista de los que vieron la amarilla en el complemento. Por lo demás, partido parejo y sin sobresaltos.

El Gasolero se encuentra, con este empate, sexto en la tabla de la Zona B, con 15 puntos (tres victorias, seis empates y una derrota).