Los descuentos de Cuenta DNI en mayo

El reintegro de Cuenta DNI en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, es de lunes a viernes y se mantiene el tope. La novedad.

El reintegro de Cuenta DNI en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, es de lunes a viernes y se mantiene el tope. La novedad.

Cuenta DNI actualizó sus beneficios para su comunidad de usuarios. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital. El reintegro en comercios de cercanía (que incluye verdulerías y carnicerías) se mantiene de lunes a viernes.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes. Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

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