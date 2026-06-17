La Canasta Crianza aumentó apenas un 1,79% en mayo

La crianza de un hijo de hasta 12 años demandó entre 520.569 y 665.950 pesos en mayo, de acuerdo al Indec.

La crianza de un hijo de hasta 12 años demandó entre 520.569 y 665.950 pesos en mayo, de acuerdo al Indec.

Tras el dato de abril (que marcó un suba por encima de la inflación), la Canasta Crianza aumentó un 1,79 por ciento en mayo (fue de $654.221 el mes anterior): el costo de criar a un menor de hasta 12 años fue de entre 520.569 a 665.950 pesos.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indica que para criar a un hijo de entre 6 y 12 años se necesitaron en mayo $665.950, valor que InfoRegion toma como referencia para hacer la comparación. La suba respecto al mes pasado es del 1,79 por ciento; es decir, $11.729.

En el caso de la canasta de menores de 1 año, el costo alcanzó los $520.569; infantes de 1 a 3 años, $620.125; menores de 4 y 5 años, $529.756; niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años, $665.950. El valor es clave, ya que se usa para el reclamo judicial de “alimentos”.

La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Asimismo, contempla el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).