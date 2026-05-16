Temperley tiene una parada difícil: enfrenta al líder

Temperley y Gimnasia de Jujuy se enfrentarán mañana, por la Fecha 14 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley y Gimnasia de Jujuy se enfrentarán mañana, por la Fecha 14 de la competencia de la Primera Nacional.

Tras la dura derrota de la fecha pasada, Temperley intentará recuperarse ante el líder Gimnasia de Jujuy. El partido corresponde a la jornada 14 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro, una parada muy complicada para el Gasolero, se disputará el domingo, desde las 15.30, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia. La transmisión es de LPF Play.

El equipo llega con un bajón anímico importante y enfrenta nada más y nada menos que al líder de la Zona B. Está octavo en la tabla (aún en zona de Reducido), con 16 puntos, producto de tres victorias, siete empates y dos derrotas. El rival lidera con 23.