Durísima derrota para Temperley en el Alfredo Beranger

Temperley cayó por 5 a 0 ante Deportivo Maipú en el Teatro de Turdera, por la Fecha 13 de la Primera Nacional.

Temperley cayó por 5 a 0 ante Deportivo Maipú en el Teatro de Turdera, por la Fecha 13 de la Primera Nacional.

Temperley cayó por 5 a 0 ante Deportivo Maipú, por la Fecha 13 de la Primera Nacional, que se disputó en el Estadio Alfredo Beranger.

La formación elegida por Nicolás Domingo: Morrone; Werro, Pacheco, Ávalos, Angelini; Brandán (Krüger), Tomasetti (Díaz), Arregui (Richarte); Nieto (Molina), Benítez, Echeverría (Soto).

A los dos minutos de comenzado el partido en el Alfredo Beranger, la visita se puso en ventaja con un tanto de Mirko Bonfigli y el que pega primero, pega dos veces… A los 9, extendió la diferencia Juan Cruz Giacone. Gastón Mansilla decretó el 3 a 0 parcial a los 27 y 10 minutos después, reapareció Giacone para marcar el cuarto.

A los 33 del segundo tiempo, Franco Saccone anotó el quinto para sentenciar la durísima derrota del Gasolero, que en el octavo puesto de la tabla de la Zona B (al cierre del partido) y necesita imperiosamente empezar a ganar. Arregui, Ávalos, Krüger, Angelini y Souto fueron amonestados.

En la próxima fecha, Temperley visita a Gimnasia de Jujuy. Está octavo en la tabla, con 16 puntos, producto de tres victorias, siete empates y dos derrotas.