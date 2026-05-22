Brown de Adrogué quiere recuperarse ante su gente

Brown de Adrogué recibe hoy a Merlo, en un encuentro válido por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B.
El partido se disputará a las 19 en el Estadio Lorenzo Arandilla. Ramiro Maglio será el encargado de impartir justicia. La transmisión estará a cargo de LPF Play.
El Tricolor tiene 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas, y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de reducido. El rival tiene una plaza del Reducido.
Lista de convocados para mañana 💪#VamosBrown pic.twitter.com/Pwe16WD1Vt— C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) May 21, 2026