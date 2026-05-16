Brown de Adrogué no pudo con Camioneros

Brown de Adrogué cayó 1 a 0 ante Camioneros, en el Estadio Hugo Moyano, por la Fecha 16 de la Primera B.

Brown de Adrogué cayó 1 a 0 ante Camioneros, en el Estadio Hugo Moyano, por la Fecha 16 de la Primera B.

Brown de Adrogué cayó por 1 a 0 ante Atlético Camioneros, en un encuentro válido por la Fecha 16 de la competencia de la Primera B.

El 11 de Jorge Vivaldo: Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortíz (Castaño), Mariano Pieres, Elian Robles; Dante Cardozo, Jonatan Bogado (L. González), Tomás Patrizio (Guerrero), Bruno Báez; Matías Sproat (Meaurio), Alan Visco (Césare).

La primera parte fue muy entretenida, Brown intentaba, pero no lograba pasar la defensa. Ramírez le tapó un gran cabezazo a Báez, en lo que fue la jugada más clara del partido. Aguirre vio la amarilla.

Castaño fue amonestado en la segunda mitad del partido. Sergio Díaz, a los 36 del complemento, marcó la ventaja en el Estadio Hugo Moyano.

El Tricolor está en la posición 17 de la tabla con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas. El rival está en zona de Reducido con 26 unidades.