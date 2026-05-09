Brown de Adrogué e Italiano se repartieron los puntos

Brown de Adrogué empató sin goles con Italiano por la Fecha 15 de la competencia en la Primera B en el Estadio Lorenzo Arandilla.
Jorge Vivaldo mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortiz (Dante Cardozo), Mariano Pieres, Elian Robles; Lucas Irusta, Jonatan Bogado (Agustin González), Tomás Patrizio (Alexis Castaño); Bruno Baez, Matías Sproat (Nicolás Meaurio), Octavio Padovani (Alan Visco).
El primer tiempo fue parejo, el Tricolor le hizo frente a Italiano, que llegó a Adrogué con la intención de sumar de a tres para llegar a la cima. El primer tiempo finalizó sin cambios en el marcador, situación que tampoco se modificó en los segundos 45 minutos. Sproat y Báez vieron la tarjeta amarilla.
Con este empate, el Tricolor llegó a los 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y cinco derrotas. Está 17 en la tabla y en la próxima fecha visita a Camioneros. El rival, en tanto, acumula 26 unidades y se mantiene tercero (al cierre de este partido).