Brown de Adrogué e Italiano se repartieron los puntos

Brown de Adrogué empató sin goles con el Azzurro en el Lorenzo Arandilla, por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B.

Brown de Adrogué empató sin goles con el Azzurro en el Lorenzo Arandilla, por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B.

Brown de Adrogué empató sin goles con Italiano por la Fecha 15 de la competencia en la Primera B en el Estadio Lorenzo Arandilla.

Jorge Vivaldo mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortiz (Dante Cardozo), Mariano Pieres, Elian Robles; Lucas Irusta, Jonatan Bogado (Agustin González), Tomás Patrizio (Alexis Castaño); Bruno Baez, Matías Sproat (Nicolás Meaurio), Octavio Padovani (Alan Visco).

El primer tiempo fue parejo, el Tricolor le hizo frente a Italiano, que llegó a Adrogué con la intención de sumar de a tres para llegar a la cima. El primer tiempo finalizó sin cambios en el marcador, situación que tampoco se modificó en los segundos 45 minutos. Sproat y Báez vieron la tarjeta amarilla.

Con este empate, el Tricolor llegó a los 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y cinco derrotas. Está 17 en la tabla y en la próxima fecha visita a Camioneros. El rival, en tanto, acumula 26 unidades y se mantiene tercero (al cierre de este partido).