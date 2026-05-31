La selección campeona del mundo llegó a Kansas para defender el título

La Selección Argentina ya se instaló en Estados Unidos y puso en marcha su preparación final para la Copa del Mundo. Lionel Scaloni llegó junto a los primeros convocados y este lunes comenzarán los entrenamientos oficiales en Kansas City.

La Selección Argentina ya se instaló en Estados Unidos y puso en marcha su preparación final para la Copa del Mundo. Lionel Scaloni llegó junto a los primeros convocados y este lunes comenzarán los entrenamientos oficiales en Kansas City.

La Selección Argentina arribó este mediodía a Estados Unidos y se instaló en Kansas City, ciudad que será su base durante la primera etapa del Mundial. El primer grupo de la delegación, encabezado por el entrenador Lionel Scaloni y conformado por 18 futbolistas, se alojó en el Origin Hotel, elegido por la Asociación del Fútbol Argentino para afrontar la preparación previa al debut.

Con el objetivo de que los jugadores mantengan sus rutinas habituales, la AFA impulsó obras especiales en el hotel para montar un gimnasio exclusivo que replica las instalaciones del predio Predio Lionel Andrés Messi. La intención es minimizar cualquier sensación de adaptación o extrañeza a pocos días del inicio de la competencia.

Los entrenamientos oficiales comenzarán este lunes 1° de junio en el Sporting KC Training Centre, complejo utilizado por el club Sporting Kansas City. Desde la AFA destacaron las dimensiones del predio, su equipamiento tecnológico y las herramientas de análisis táctico disponibles, características que llevaron a compararlo con algunos de los centros de entrenamiento más avanzados de Europa.

En las próximas horas se sumarán al plantel figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. Antes del debut mundialista, previsto para el 16 de junio frente a Selección de Argelia en el Arrowhead Stadium, Argentina disputará dos amistosos de preparación: el 6 de junio ante Selección de Honduras y el 9 frente a Selección de Islandia.