Intento de femicidio en Remedios de Escalada

En el marco del 3 de junio, que tiene un valor especial en relación a la lucha contra la violencia de género, se informó la detención de un hombre por tentativa de femicidio en Lanús. La víctima, una mujer de 28 años, pudo escapar y llamar a la Policía.

La denuncia indica que todo sucedió en una vivienda de Ramón Cabrero al 2.800 de Lanús. Una mujer denunció que su pareja intentó ahorcarla, tras propinarle una brutal golpiza.

Ella logró escapar, algo que muchas otras mujeres no logran, y dio aviso al 911. La Policía arribó de inmediato y detuvo al sospechoso, un hombre de 24.

La carátula de la causa, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, es “tentativa de homicidio”, pero se espera el agravamiento por el vínculo y el contexto de violencia de género.

Días atrás, Noelia también llamó a la Policía, pero no la escucharon y cuando los efectivos (que esperaron una orden judicial) ingresaron a la casa de Temperley, en la que era rehén, ya había sido asesinada. Fue apuñalada en numerosas oportunidades y su pareja quedó detenida.

#NiUnaMenos

La movilización será a la Plaza de los Dos Congresos, el miércoles a las 17. “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, es el lema.

En las últimas horas, La Casa del Encuentro difundió un nuevo relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, que da cuenta de 3.424 víctimas fatales de violencia de género desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2026.

De acuerdo con el informe, en ese período se registraron 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a una víctima cada 30 horas. Además, 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre, a razón de una niña, niño o adolescente cada 25 horas.