NiUnaMenos: a 11 años de la primera marcha, el mismo reclamo

A 11 años del primer #NiUnaMenos, las calles volverán a ser testigo de un reclamo que sigue vigente, a pesar del negacionismo del Gobierno, que evita mencionar el término “femicidio”, y cuando el crimen de Agostina Vega vuelve a generar impotencia.

La movilización será a la Plaza de los Dos Congresos, el miércoles a las 17. “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, es el lema. Distintas organizaciones y gremios convocan a acompañar el reclamo de las mujeres, que siguen estando inseguras tanto en las calles como en los hogares.

En las últimas horas, La Casa del Encuentro difundió un nuevo relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, que da cuenta de 3.424 víctimas fatales de violencia de género desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2026.

De acuerdo con el informe, en ese período se registraron 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a una víctima cada 30 horas. Además, 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre, a razón de una niña, niño o adolescente cada 25 horas.