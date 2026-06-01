Horror en Temperley: La tomó de rehén, ella llamó a la Policía pero la asesinó igual

Una mujer de 30 años fue asesinada en su casa de Temperley. El presunto femicida sería la pareja, quien intentó quitarse la vida.

Una mujer de 30 años fue asesinada en su casa de Temperley. El presunto femicida sería la pareja, quien intentó quitarse la vida.

Un brutal femicidio se registró el fin de semana en Temperley, partido de Lomas de Zamora. Una mujer fue tomada como rehén por su pareja, pudo llamar a la Policía y cuando los efectivos llegaron, no ingresaron para rescatarla. Cuando finalmente entraron, ya estaba muerta.

Noelia Carolina Romero tenía 30 años y el sábado llamó al 911 desde una casa, ubicada en Lavalle al 1700 de Temperley, y dijo que su pareja la tenía de rehén.

Según trascendió, efectivos policiales arribaron a la vivienda pero el hombre contestó que estaba todo bien y ella también, pero aclaró que no podía salir. No ingresaron en ese momento sino que esperaron la autorización judicial.

Finalmente, cuando ingresaron, la mujer estaba muerta. Había sido apuñalada, presentaba heridas cortantes en el tórax y la espalda.

El presunto agresor, Tomás Adrián Núñez, presentaba cortes en las muñecas. Creen que intentó quitarse la vida. Fue trasladado al hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora y se encuentra fuera de peligro.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144 (LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO), PERO SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.

Femicidios en la Provincia

El último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, indica que desde el 1° de enero al 30 de abril se contabilizan 87 víctimas. Del total de femicidios, 29 sucedieron en la casa compartida.

La distribución geográfica vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el primer puesto, con 26 casos. En 2025 se contabilizaron 262 víctimas fatales de la violencia machista en todo el país.

Ni Una Menos

“La bronca la llevamos a las calles”. El colectivo Ni Una Menos renovó la convocatoria a la nueva edición de la marcha, en un clima de máxima tensión porque los crímenes siguen ocurriendo y no hay políticas de prevención. La movilización será el miércoles a las 17.