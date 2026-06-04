Patricia Bullrich defendió la gestión de Milei y aseguró que los femicidios bajaron un 25%

En medio de una nueva movilización de Ni Una Menos, Patricia Bullrich destacó las políticas de seguridad del Gobierno nacional y afirmó que los femicidios se redujeron desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

En medio de una nueva movilización de Ni Una Menos, Patricia Bullrich destacó las políticas de seguridad del Gobierno nacional y afirmó que los femicidios se redujeron desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que durante la gestión del presidente Javier Milei se registró una baja del 25% en los femicidios. Lo hizo a través de una publicación en redes sociales, mientras miles de personas participaban de la undécima marcha del colectivo Ni Una Menos.

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, sostuvo Bullrich. Además, reivindicó el lema oficialista “El que las hace, las paga” y remarcó que el feminismo que defiende “protege a las mujeres”.

La legisladora cuestionó duramente a sectores del movimiento feminista y al extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante la gestión de Alberto Fernández. Según expresó, “no se necesita un ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros”, y acusó a sus referentes de priorizar “el marketing” por encima de los resultados concretos.

Por otra parte, Bullrich se refirió al crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y sostuvo que la responsabilidad por este tipo de hechos es individual. “Hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo”, afirmó. Finalmente, reclamó condenas más severas para los responsables de estos delitos y sostuvo que, en casos de extrema gravedad, debería aplicarse prisión efectiva de por vida.