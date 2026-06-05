Los Andes quiere alcanzar al líder este fin de semana

Los Andes recibirá a Estudiantes, el sábado desde las 15, en el Eduardo Gallardón.

Los Andes recibirá a Estudiantes, el sábado desde las 15, en el Eduardo Gallardón.

Los Andes quiere alcanzar al líder Morón y con ese objetivo recibirá mañana a Estudiantes, en un encuentro válido por la Fecha 17 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora. Juan Pafundi será el encargado de impartir justicia. Transmisión de LPF Play.

El Milrayitas está tercero de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 25 puntos (producto de siete victorias, seis empates y dos derrotas). El rival está fuera de la zona de Reducido.