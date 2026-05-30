Los Andes se trajo un punto de Floresta y pelea arriba

Los Andes igualó sin goles All Boys, en un encuentro válido por la Fecha 16 de la competencia de la Primera Nacional, en el Estadio Islas Malvinas, y pelea arriba.

Leonardo Lemos mandó al campo de juego a Sebastián López; Julián Rodríguez. Vuoto, Peter Grance, Julián Navas; Gabriel Cañete, Daniel Franco, Matías González (Díaz), Franco Rodríguez (Ortíz); Mauricio Asenjo, Alex Chamorro (Gómez), Facundo Villarreal (Galeano).

La primera parte tuvo llegadas de los dos, pero la fortuna fue esquiva y el marcador se mantuvo 0-0. De la misma forma se presentó el complemento, a los 7 llegó la primera clara para el conjunto de Lomas de Zamora: Chamorro remató desde afuera del área y la pelota pasó cerquita del palo.

En el complemento, el partido se mantuvo cerrado y ninguno pudo romper el cero. Franco y Rodríguez Vuotto fueron amonestados.

El Milrayitas está segundo de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 25 puntos (producto de siete victorias, seis empates y dos derrotas). En la próxima fecha, recibe a Estudiantes.