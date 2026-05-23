Los Andes festejó en Lomas de Zamora y escala

Venció por 2 a 0 a Racing de Córdoba, con goles de Rodríguez Vuotto y Navas, en el Día del Hincha de Los Andes.

Venció por 2 a 0 a Racing de Córdoba, con goles de Rodríguez Vuotto y Navas, en el Día del Hincha de Los Andes.

Los Andes venció a Racing de Córdoba, en un encuentro válido por la Fecha 15 de la competencia de la Primera Nacional. Fue 2 a 0 en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, con goles de Julián Rodríguez Vuotto y Julián Navas.

En el Día del Hincha de Los Andes, Pablo Giménez marcó el inicio del encuentro y los dos salieron a buscarlo, pero la primera clara fue para la visita a los 8: López se calzó la casaca de héroe y salvó a Los Andes. El resto de la primera etapa fue pareja y sin sobresaltos.

Ya en el complemento, el DT de Los Andes metió cambios para torcer la historia y a los 11, Julián Rodríguez Vuotto marcó el tanto para el dueño de casa y desatar la euforia en las tribunas. Julián Navas apareció a los 22 para extender la ventaja en el Eduardo Gallardón. Rodríguez, Asenjo y Navas fueron amonestados.

Con esta victoria, el Milrayitas se convierte (al cierre del partido) en escolta de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 24 puntos (producto de seis victorias, seis empates y dos derrotas). En la próxima fecha, visita a All Boys.