Monte Grande: Vendían autopartes robadas por redes sociales

Ocho personas fueron detenidas, acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de autopartes robadas.

Ocho personas fueron detenidas, acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de autopartes robadas.

Desarticularon una estructura que vendía autopartes robadas en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. La banda, que se hallaba compuesta por ocho personas, comercializaba dichos repuestos a precios muy bajos en comparación a los del mercado.

La investigación se originó en octubre del año pasado, cuando los agentes identificaron una serie de maniobras que infringían la Ley 25.761 (Desarmado de automotores).

Un hombre utilizaba un reconocido sitio de ventas digital dentro de una red social para poner en venta distintas piezas de automóviles, camionetas y motocicletas a precios muy por debajo respecto a los del mercado.

A partir de allí, se realizaron varias tareas técnico-investigativas y pormenorizados análisis de cada una de las imágenes publicadas, lo que dio lugar a establecer que el sujeto se domiciliaría en una vivienda emplazada en la localidad de Monte Grande.

Los uniformados de la Policía Federal profundizaron las pesquisas mediante el uso de drones, vigilancias encubiertas y minuciosos rastrillajes. Producto de ello, se determinaron dos elementos fundamentales para la causa.

Se comprobó que el individuo poseía una segunda vivienda (ubicada en la misma localidad) para el acopio de repuestos de rodados.

Y, por otra parte, se determinó que era un reconocido vendedor de autopartes en la zona sur del conurbano bonaerense y que, inclusive, conformaría una organización delictiva dedicada al comercio ilegal de estas autopartes visualizados en las redes.

ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore ordenó la ejecución de allanamientos sobre las viviendas situadas en las calles Ángela González De Barbier y Duclout, ambas en Monte Grande.

Procedieron al arresto de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres). Uno de los sospechosos tenía un pedido de captura desde el año 2018 por el delito de “Portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad”, causa llevada a cabo oportunamente por la justicia de Ezeiza.

Secuestraron una carrocería cortada de una camioneta con solicitud de secuestro activo desde septiembre de 2025 y bajo la intervención de las autoridades judiciales de Lomas de Zamora, una parte de carrocería de otra camioneta que también contaba con pedido de secuestro por disposición de la justicia de La Matanza.

También hallaron un cuadro de motocicleta con su numeración suprimida, dos cajas de carga de camionetas, una escopeta calibre 12/70 (tipo tumbera), varios autopartes, herramientas y elementos de corte; todo ello por un monto aproximado de 8 millones de pesos.