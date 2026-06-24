Recuperaron documentos históricos de San Martín y Rosas

Los documentos eran subastados por una base de 100 mil dólares. Todo el material histórico fue recuperado.

Los documentos eran subastados por una base de 100 mil dólares. Todo el material histórico fue recuperado.

La Policía Federal recuperó una gran cantidad de documentos históricos relacionados a distintas instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino, destacándose entre ellos cartas del General José de San Martín y Juan Manuel de Rosas.

Todo comenzó inició a partir de diversas tareas de prevención que habitualmente realiza personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, monitoreando y corroborando múltiples páginas de subastas y compra-venta online.

Pudo determinarse que a través de un sitio web de dominio público se ofrecía a la venta un lote compuesto de más de 200 documentos históricos entre recortes periodísticos, libros y fotografías, entre otros elementos, vinculados a distintas instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial.

“Las mencionadas piezas estaban siendo ofertadas por un monto inicial de 100 mil dólares, en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad de Buenos Aires”, precisaron las fuentes.

Se realizó un allanamiento y se trasladaron los documentos a la dependencia policial en calidad de depósito judicial. Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interventor.