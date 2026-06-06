Empate para Los Andes en Lomas de Zamora

Los Andes empató sin goles con Estudiantes, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con Estudiantes, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con Estudiantes, en un encuentro válido por la Fecha 17 de la competencia de la Primera Nacional. Se repartieron los puntos en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora.

Leonardo Lemos mandó al campo de juego a Sebastián López; Julián Rodríguez Vuoto, Peter Grance, Julián Navas; Gabriel Cañete, Daniel Franco, Matías González (Carrasco), Franco Rodríguez; Mauricio Asenjo, Alex Chamorro (Galeano), Facundo Villarreal (Díaz).

El Milrayitas salió al campo de juego con la imagen del Indio Solari en su camiseta. “Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir”, frase de Espejismo, tema de “Lobo suelto, cordero atado” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Gran homenaje a Carlos Alberto Solari, quien falleció el viernes.

El Milrayitas salió a la cancha con los tapones de punta y tuvo la primera jugada clara a los 7 minutos de comenzado el partido: Villareal lo intentó pero la pelota se fue por encima del travesaño. Los Andes fue mejor en cuanto a posesión y remates, pero se fue al vestuario sin cambios en el marcador.

Promediando la mitad de la segunda parte, la visita no tenía en su haber remates al arco, pero fue ganando terreno con la tenencia del balón y sumó algunos intentos. Villarreal, Galeano, Franco y Asenjo vieron la amarilla. Juan Pafundi marcó el final del encuentro y se repartieron los puntos.

El Milrayitas quedó segundo en la tabla de la Zona A (al término del partido y con gran parte de partidos por delante) de la Primera Nacional, con 26 puntos (producto de siete victorias, siete empates y dos derrotas), a dos del líder Morón. En la próxima fecha, visita a Mitre.