Talleres llegó a la punta y festejó en Remedios de Escalada

Talleres venció por 2 a 0 a Merlo en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 19 de la competencia de la Primera B y llegó a la cima de la tabla en la previa a la fiesta por los 120 años. Los goles fueron del histórico Fernando Enrique y Mateo Muñoz.

Los elegidos por Lucas Licht: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Lautaro Jhonson (Santino Maldonado); Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Federico Versaci (Juan Arango); Leonel Barrios (Ignacio Colombini), Fernando Enrique (Mateo Muñoz), Isaías Ciavarelli.

Fernando Enrique, a los 31 minutos del encuentro, marcó la ventaja para el dueño de casa, que fue superior. Mateo Muñoz, a los 43 del complemento, sentenció el 2 a 0 en la cancha de Remedios de Escalada. Fueron amonestados Muñoz, Del Pino y Barrios.

El Tallarín llegó a la cima de la la tabla con 37 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En la próxima fecha visita a Dock Sud.

Fiesta por los 120 años

“Los 120 años… se festejan entre todos”, convoca la institución de Remedios de Escalada. Si bien estaba prevista para el domingo, la celebración será finalmente el lunes 15 de junio (feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes).

¿Qué habrá? Entrenamiento abierto de Primera, música en vivo y shows, actividades de todas las disciplinas, sorteos, sorpresas, foodtrucks y mucho más. También se podrá disfrutar de una exposición histórica de camisetas.

La cita es el 15 de junio, de 10 a 17, en Timote 3401, Remedios de Escalada. La entrada es libre y gratuita.