Talleres no pudo con Italiano

Talleres cayó por la mínima en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B.

Talleres cayó por la mínima en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B.

Talleres cayó ante Sportivo Italiano, por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B. Fue 1 a 0 en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada.

Los elegidos por Lucas Licht: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Sebastián Gallardo (Federico Versaci); Pablo Cortizo (Leonel Barrios), Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Milton Cantero; Ignacio Colombini (Eugenio Olivera), Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli (Mateo Muñoz).

Máximo Guzmán marcó la ventaja para la visita en Remedios de Escalada, a los 16 minutos del complemento, y estampó un resultado justo porque era más que el dueño de casa. Con el correr de los minutos, se repartieron el manejo de la pelota, pero Talleres no pudo llegar al empate.

En el local fueron amonestados Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique.

El Tallarín bajó al sexto puesto en la tabla con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En la próxima fecha, visita a Camioneros.