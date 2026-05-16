Talleres venció a San Martín de Burzaco y escala

Con tantos de Ignacio Colombini y Mateo Muñóz, Talleres venció a San Martín de Burzaco. Sumó de a tres y escala en la tabla.

Con tantos de Ignacio Colombini y Mateo Muñóz, Talleres venció a San Martín de Burzaco. Sumó de a tres y escala en la tabla.

Talleres venció por 2 a 0 a San Martín de Burzaco, por la Fecha 16 de la competencia de la Primera B, en el Estadio Francisco Boga. Escaló al tercer puesto de la tabla y gana confianza para dar la pelea arriba. ¿Los goles? Ignacio Colombini y Mateo Muñóz.

Los elegidos por Lucas Licht: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Sebastián Gallardo; Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego (Federico Versaci), Milton Cantero (Juan Pablo Arango); Ignacio Colombini (Leonel Barrios), Fernando Enrique (Lautaro Jhonson), Isaías Ciavarelli (Mateo Muñoz).

Federico Scurnik fue con Maximiliano Gagliardo; David Orellana (Escudero), Nicolás Barrera, Richard Lazarev, Rodrigo Peralta (Díaz), Rodrigo González (Denis), Rodrigo Velázquez, Sergio Modón, Braian Chávez (Selpa), Cipriano Treppo (Zagert), Nicolás Gauna.

El que pega primero, pega dos veces. El refrán se hizo realidad esta tarde en el Francisco Boga. A los 39 del primer tiempo, Colombini abrió la cuenta para el Tallarín y a los 33 del complemento, Muñóz extendió la ventaja.

Cantero, Casoli y Versaci fueron amonestados en el combinado de Remedios de Escalada; Chávez, Velázquez Denis en el local.

Con este resultado, el Tallarín alcanzó el cuarto puesto en la tabla (al cierre del partido) con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas. El rival mantiene las 19 unidades y ocupa la última plaza del Reducido.