La Provincia estima que un millón de personas fue a la histórica despedida

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, destacó la histórica despedida del Indio Solari y el operativo.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, destacó la histórica despedida del Indio Solari y el operativo.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, destacó la histórica despedida del Indio Solari y el operativo en el cual se enmarcó. “Tenemos que estar orgullosos”, aseguró, tras considerar que en total asistieron un millón de personas.

“Pudimos construir un homenaje, celebración, despedida del Indio con un compromiso muy importante de toda la comunidad“, aseguró el funcionario, al tiempo que calificó como “fantástica” a la gente que se acercó al Parque Domínico de Avellaneda.

Asimismo, estimó que un millón de personas participó de la histórica despedida, ya que se contabilizaron 15 mil personas por hora al ingresaron al predio, que rondaría en las 250 o 300 mil. “Al mediodía del sábado ya había 50 mil personas”, recordó en declaraciones a C5N. “Tenemos que estar orgullosos”, completó.

En este marco, planteó que “la dimensión de la despedida del Indio fue digna del legado, com mucho respeto y cuidado”.

Aclaró que “la Policía estuvo muy presente, con mucha responsabilidad”. “Elegimos trabajar con un montón de actores que son cuidadores”, explicó, en referencia a los Bomberos y Defensa Civil, pero insistió en que “la policía trabajó mucho” por los cortes de tránsito y la orientación de la gente. “Todo fue con un espíritu de construir una fiesta”, apuntó.

Remarcó que “la seguridad se basa en una buena convivencia y elija vivir bien, eso fue lo que se vio ayer”.