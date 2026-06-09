¿Jugará Messi? : Scaloni define el equipo titular para el último amistoso antes del Mundial 2026

La Selección argentina enfrentará esta noche a Islandia en su última prueba antes del debut en el Mundial 2026. Lionel Scaloni ya tendría gran parte del equipo confirmada, con el regreso de Lionel Messi y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.

La Selección argentina enfrentará esta noche a Islandia en su última prueba antes del debut en el Mundial 2026. Lionel Scaloni ya tendría gran parte del equipo confirmada, con el regreso de Lionel Messi y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.

La Selección argentina disputará este martes su último amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026 cuando se mida ante Islandia. El entrenador, Lionel Scaloni, aprovechará el encuentro para darle rodaje a la base del equipo que debutará en la Copa del Mundo frente a Argelia.

En el arco estará Gerónimo Rulli, quien reemplazará a Juan Musso, titular en la presentación anterior ante Honduras. Por su parte, Emiliano Martínez continúa recuperándose de una lesión en uno de sus dedos, aunque llegaría en condiciones para el estreno mundialista.

La principal incógnita se encuentra en el lateral derecho, puesto que disputan Agustín Giay y Nicolás Capaldo. En tanto, la defensa central volverá a estar integrada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico ocupará el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha reaparecerán los habituales titulares: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A ellos se sumará Exequiel Palacios, quien se perfila para ganarse un lugar entre los once de cara al comienzo de la competencia.

En ofensiva, la gran noticia será el regreso de Lionel Messi tras dejar atrás la lesión sufrida con el Inter Miami. El capitán compartiría el ataque con Lautaro Martínez, aunque José López también cuenta con posibilidades de ser titular.

Probable formación de la Selección argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José López. DT: Lionel Scaloni.