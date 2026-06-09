Tras la histórica despedida, cremarán los restos del Indio Solari en Lanús

La familia respetará la decisión del Indio Solari y cremará sus restos. Será en el Cementerio de Lanús.

La familia respetará la decisión del Indio Solari y cremará sus restos. Será en el Cementerio de Lanús.

Tras una histórica despedida en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, los restos de Carlos “Indio” Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.

Ya hay algunos fanáticas en las inmediaciones del cementerio.

Por estas horas, la familia aún espera la autorización de la Justicia para dar inicio a la cremación del cuerpo del cantante. Faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

“Él nos anticipó que las despedidas son esos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, reza el mensaje de la familia del Indio publicado tras la despedida. Y pidió: “Que su música no pare nunca más”.