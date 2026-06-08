El mensaje de la familia del Indio Solari por la histórica despedida en Avellaneda. Se acercaron un millón de almas.

El mensaje de la familia del Indio Solari por la histórica despedida en Avellaneda. Se acercaron un millón de almas.

Tras el cierre del predio de Parque Domínico, en donde una multitud despidió al Indio Solari, la familia emitió en mensaje confirmado la finalización del evento, pero también para agradecer al millón de personas que fue a Avellaneda para despedirlo y a la organización.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado oficial difundido a través del Instagram oficial del Indio Solari.

La despedida comenzó el domingo a las 9.30, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, y se extendió hasta las 4.30 de la madrugada, aunque el comunicado oficial habla de las 6, por lo que se extendió por 19 horas.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, agradecieron.