Kicillof: “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria”

El mensaje del gobernador Axel Kicillof al cumplirse un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner.

El mensaje del gobernador Axel Kicillof al cumplirse un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que Cristina Fernández de Kirchner “fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria”, al cumplirse un año de su detención.

Además de considerar “arbitraria”, al condena, señaló que fue “desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: no podía no saber”.

Precisó, asimismo, que “persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato“.

“Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, advierte en otro tramo del mensaje.

El mensaje completo

A un año del fallo contra Cristina

Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real. Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: “no podía no saber”. Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia.

Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos. Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia.

A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa.