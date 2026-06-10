Se cumple un año de la detención de Cristina

Hace un año, se ejecutaba la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se esperan movilizaciones.

Hace un año, se ejecutaba la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se esperan movilizaciones.

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que ejecutó la pena contra Cristina Fernández de Kirchner y se esperan movilizaciones a San José 1111 en Constitución, donde permanece detenida.

“365 de injusticia, toda la vida de lealtad. LIBEREN A CRISTINA. MANGA DE MAFIOSOS”, posteó La Cámpora hoy, se espera que en el transcurso de la jornada, cientos de personas y militantes se acerquen a la zona.

La ex presidenta condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la Causa Vialidad y hace exactamente un año, la Corte decidía que no iba a intervenir.

Los días que precedieron a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social e institucional en toda la Argentina, con vigilias y denuncias de “proscripción” (había anunciado su candidatura a legisladora provincial).

El 9 de junio, la ex mandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un “certificado de dignidad” ante la persecución del “Partido Judicial”.

El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, que tuvo un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial.

La campaña por “Cristina Libre” se adueñó del accionar militante del ala kirchnerista, que busca convertir esa causa en la principal demanda del campo opositor.