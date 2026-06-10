Messi batió un nuevo récord: el jugador más veterano en anotar un gol

Lionel Messi se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección. Desplazó a Ángel Labruna.

Lionel Messi se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección. Desplazó a Ángel Labruna.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta albiceleste.

El rosarino logró la marca tras convertir el 2-0 en el amistoso disputado anoche frente a Islandia, encuentro que funcionó como cierre del equipo de Lionel Scaloni previo al debut en el Mundial 2026.

Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi superó el récord que ostentaba Ángel Labruna desde 1957, cuando el histórico delantero había anotado para la Selección argentina ante Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días.

El astro argentino ingresó en el complemento del duelo a los 25 minutos y, solo dos más tarde, estampó su sello en el marcador desde el punto penal en Estados Unidos.

“Estoy feliz, disfrutando de cada momento y muy ilusionado”, aseguró el capitán tras la victoria en el último amistoso precio a la Copa del Mundo.

El nuevo récord se suma a una extensa lista de marcas individuales del capitán albiceleste, quien también posee los registros de máximo goleador histórico de la Selección con 117 anotaciones.