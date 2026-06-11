Lanzarán en el Conurbano sur comités en apoyo a Myriam Bregman y la izquierda

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) llevará adelante este sábado en Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Guernica y Quilmes, entre otros de todo el país, una serie de reuniones de lanzamiento de comités de apoyo a la candidatura presidencial de Myriam Bregman de cara a las elecciones generales de 2027.

La convocatoria para organizar estos comités fue anunciada por diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a distintas figuras, intelectuales y artistas como Norman Briski, Dolores Reyes, entre otros.

“El crecimiento de la simpatía y el apoyo que venimos sintiendo en las calles es enorme. Y eso empezó a expresarse también en distintas encuestas que ubican a la izquierda entre las referencias políticas con mejor imagen” (…) “Queremos que esta convocatoria llegue a trabajadores, estudiantes, jubiladas y jubilados, intelectuales, artistas, científicos, docentes, activistas sindicales, feministas y de la diversidad, ambientalistas, luchadores por los derechos humanos, militantes de izquierda, independientes y a todas las personas dispuestas a construir una salida de fondo”, indicaron en un comunicado

Entre las convocantes, se encuentran las familias de Guernica que continúan hoy la pelea por la entrega de sus viviendas para sus familias y frente al ajuste en curso consideran que los comités son una alternativa de organización para las miles de madres que hoy buscan un futuro para sus hijos.

Por su parte, Bregman sostuvo que “nadie tiene que pelear solo. Se puso de moda la frase ‘nadie se salva solo’”,



“El problema es cómo nos salvamos, y nosotros creemos que nos salvamos colectivamente, creando comunidades, creando redes… todo eso lo queremos organizar para apoyar cada lucha, para apoyar cada pelea por el salario, para apoyarnos cada vez que hay un despido, estar todos ahí apoyando físicamente y difundiendo en todo el país. ¿Por qué vamos a pelear por separado?, ¿por qué no nos vamos a juntar?, ¿por qué no podemos conformar comités para organizar toda esa fuerza?, ¿por qué no podemos ser miles para ir por millones?. Un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora, esa es la gran tarea que tenemos por delante”, sostuvo la diputada.