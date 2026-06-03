Milei advirtió que buscarán “sembrar el miedo” en la previa a las elecciones

El presidente Javier Milei prepara el terreno para las elecciones de 2027, apuesta a la reelección y lanzó una dura advertencia.

El presidente Javier Milei prepara el terreno para las elecciones de 2027, apuesta a la reelección y lanzó una dura advertencia.

Mientras el descontento de muchos sectores recrudece, por las dificultades para llegar a fin de mes, los despidos y el desmantelamiento de políticas sociales y organismos, el presidente Javier Milei ya prepara el terreno para las elecciones de 2027 y advirtió que buscarán “sembrar el miedo”.

“Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas“, sostuvo Milei en su discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Aseguró, como contraparte, que “la inflación va a seguir bajando, y sucedió gracias al ajuste”. “Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas”, planteó, justificando la motosierra que impactó con fuerza en buena parte de la población.

Reiteró que la oposición intentó un golpe de Estado y llamó a prepararse para lo que viene. “Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal”, aseguró el Presidente, quien planteó que “quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron siete juicios, trataron de hacer un caos en la calle”.

Aseguró, asimismo, que todo ello fue “con convivencia con periodistas y empresarios”. “Intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo“, vociferó.

“El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad”, aventuró Milei, quien ya había planteado la intención de ser reelecto.