Incendio en Lomas de Zamora: Evacuaron un edificio y una mujer debió ser hospitalizada

La tranquilidad de la tarde en el centro de Lomas de Zamora se vio interrumpida por un importante incendio que se registró en un edificio ubicado en la esquina de la avenida Meeks y la calle Sixto Fernández. El siniestro provocó corridas, evacuaciones preventivas y un amplio despliegue de los servicios de emergencia, ante la preocupación de vecinos y comerciantes de la zona.

El operativo estuvo encabezado por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora (BVLZ), quienes trabajaron con dos dotaciones y más de ocho efectivos para controlar las llamas. La rápida intervención permitió evacuar a todos los residentes del inmueble y evitar que el fuego se propagara hacia edificios linderos, pese a la magnitud del incidente.

El hecho ocurrió cerca de las 14 y fueron los propios vecinos quienes alertaron al 911. Además de los bomberos, participaron Defensa Civil, efectivos de la Policía Local y personal de Emergencias Lomas. Durante varios minutos, una densa columna de humo redujo considerablemente la visibilidad y obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en el sector.

Si bien no se registraron heridos de gravedad, una mujer debió ser trasladada a un centro de salud debido al estado de shock que sufrió como consecuencia de la situación. Una vez extinguido el incendio, personal de Defensa Civil inició las tareas de evaluación estructural para determinar si el edificio continúa siendo habitable o si existe riesgo de derrumbe producto de los daños ocasionados por las llamas.