Principio de incendio en Lomas de Zamora: amplio operativo y susto en pleno centro

Un principio de incendio en Lomas de Zamora generó preocupación este martes por la tarde en pleno centro lomense y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la esquina de Italia y Loria. El foco ígneo se registró en un departamento ubicado en el séptimo piso de un edificio, aunque afortunadamente no hubo heridos ni daños de consideración.

El episodio ocurrió cerca de las 14, cuando vecinos y peatones que transitaban por la zona céntrica escucharon las sirenas de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que acudieron rápidamente al lugar. La situación se dio a pocos metros del polo gastronómico Las Lomitas, lo que generó aún más alarma entre quienes se encontraban en el área.

Ante el alerta por el principio de incendio en Lomas de Zamora, se montó un operativo conjunto con una dotación de bomberos, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos del Comando de Patrullas. Los agentes de Tránsito cortaron la circulación vehicular en Italia y Loria para facilitar el trabajo de los rescatistas, mientras los bomberos inspeccionaban el departamento afectado.

Según informaron, en la vivienda reside una mujer y el fuego se habría originado porque habrían dejado algo cocinando. El foco fue controlado rápidamente y la situación no pasó a mayores, quedando todo en un susto para los vecinos del centro de Lomas de Zamora.