La Corte se expidió por el caso de Candela Sol Rodríguez

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de uno de los condenados.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de uno de los condenados.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los implicados en el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en agosto de 2011.

El máximo tribunal dejó firme la pena dictada contra el implicado, quien el 20 de septiembre de 2017 fue hallado penalmente responsable por su coautoría en el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva.

El 29 de junio de 2020, la Cámara de Casación bonaerense ratificó las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Leonardo Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez por ser partícipe necesario, al tiempo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 2023.

En tanto, se llevó a cabo un segundo juicio en el que resultaron absueltos el narcotraficante Néstor “Mameluco” Villalba, el carpintero Néstor Altamirano y Héctor “El Topo” Moreyra.

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amigas.

Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva.

El cuerpo de la víctima apareció dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su vivienda.