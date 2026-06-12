La Selección continúa con la puesta a punto, de cara al debut

El plantel de la Selección continúa con los entrenamientos, de cara al debut del martes próximo en el Mundial.

El plantel de la Selección continúa con los entrenamientos, de cara al debut del martes próximo en el Mundial.

La Selección Argentina realizó ayer una nueva sesión de entrenamiento en el predio del Sporting Kansas. El cronograma de cara al debut del martes en el Mundial.

Los primeros ejercicios se llevaron a cabo dentro del gimnasio bajo las órdenes de los preparadores físicos que, luego, movieron al grupo durante 15 minutos en campo ante la mirada de la prensa acreditada.

La segunda mitad fue específicamente abordada por Lionel Scaloni y sus asistentes, en la cual hicieron movimientos futbolísticos y trabajos de fútbol en espacio reducido.

Parte médico

El jugador Nicolás Tagliafico, con una sobrecarga en el gemelo, hizo labores específicas junto a uno de los fisioterapeutas del plantel, en gimnasio y en campo. En tanto, Nicolás Paz, llevó a cabo trabajos de recuperación en gimnasio y un bloque en cancha, acompañado por otro de los kinesiólogos del equipo.

Cronograma de actividades

Viernes 12 de junio

17.15– Entrenamiento (abierto primeros 15 minutos a prensa acreditada por FIFA)

Entrenamiento abierto los primeros quince minutos a la prensa acreditada

Sábado 13 de junio

18.00– Entrenamiento (abierto primeros 15 minutos a prensa acreditada por FIFA)

Domingo 14 de junio

18.00– Entrenamiento (cerrado a la prensa)

Debut

El debut de la Selección en la Copa del Mundo está previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.