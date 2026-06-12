Nueva advertencia por la presencia de niebla en la zona sur

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes, antesala del fin de semana largo, se presenta con cielo ligeramente nublado con niebla. Nueva advertencia del organismo por reducción de la visibilidad.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad“, indica el organismo. En la zona sur del Conurbano, la temperatura se moverá entre los 9 y los 17 grados.

Asimismo, el sábado se espera una temperatura mínima de 10 y una máxima de 14 grados. Pueden registrarse lluvias aisladas durante la tarde y chaparrones por la noche, indica el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el domingo será el día más frío, ya que se espera una mínima de apenas 4 grados, que podría sentirse aún más baja, mientras que la máxima sería de 10. Cielo algo nublado a despejado, es la previsión para el domingo.

El lunes feriado, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (originalmente el 17 de junio), se presentará con cielo despejado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura irá de los 4 a los 12 grados.