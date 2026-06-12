Trabajadores de la salud retomaron las paritarias y esperan una oferta

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) retomó las negociaciones paritarias y está a la espera de una nueva oferta por parte del gobierno de Axel Kicillof.
Al igual que ATE, Cicop acudió ayer a una nueva paritaria salarial en el marco de la Ley 10.430.
“Reclamamos un aumento adicional que impacte en los salarios de junio y en el medio aguinaldo que se percibirá en las próximas semanas”, informaron desde el sindicato.
Cicop planteó la necesidad de llamar con urgencia a la paritaria sectorial y dar continuidad a las Mesas Técnicas a fin de tratar temas específicos, entre ellos, la recategorización salarial.
“La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio a la espera de una próxima oferta paritaria por parte del gobierno provincial”, precisaron.
El último acuerdo contempló un aumento parejo para todos los sectores: en marzo, los gremios acordaron un aumento del 9 por ciento en tres tramos: el 1,5% abonado en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.
Junio era el mes previsto para retomar la discusión y a juzgar por los primeros llamados, todo indica que sucederá en tiempo y forma.