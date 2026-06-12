Trabajadores de la salud retomaron las paritarias y esperan una oferta

"La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio a la espera de una próxima oferta paritaria por parte del gobierno provincial", precisaron desde Cicop.

"La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio a la espera de una próxima oferta paritaria por parte del gobierno provincial", precisaron desde Cicop.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) retomó las negociaciones paritarias y está a la espera de una nueva oferta por parte del gobierno de Axel Kicillof.

Al igual que ATE, Cicop acudió ayer a una nueva paritaria salarial en el marco de la Ley 10.430.

“Reclamamos un aumento adicional que impacte en los salarios de junio y en el medio aguinaldo que se percibirá en las próximas semanas”, informaron desde el sindicato.

Cicop planteó la necesidad de llamar con urgencia a la paritaria sectorial y dar continuidad a las Mesas Técnicas a fin de tratar temas específicos, entre ellos, la recategorización salarial.

“La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio a la espera de una próxima oferta paritaria por parte del gobierno provincial”, precisaron.

El último acuerdo contempló un aumento parejo para todos los sectores: en marzo, los gremios acordaron un aumento del 9 por ciento en tres tramos: el 1,5% abonado en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.

Junio era el mes previsto para retomar la discusión y a juzgar por los primeros llamados, todo indica que sucederá en tiempo y forma.