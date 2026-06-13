A partir del lunes, aumenta un 15% el tren Roca: los nuevos valores

A partir del lunes aumenta un 15% el boleto del tren Roca (y las otras líneas). El valor será de entre $350 y $590. Ya hay subas determinadas para julio, agosto y septiembre.

A partir del lunes aumenta un 15% el boleto del tren Roca (y las otras líneas). El valor será de entre $350 y $590. Ya hay subas determinadas para julio, agosto y septiembre.

El próximo lunes comenzará a regir el aumento del 15% en el boleto del tren, tras la suba del 18% en mayo. Habrá subas escalonadas en los próximos meses, que prometen impactar con fuerza en los bolsillos de los trabajadores y estudiantes que usan el servicio.

El boleto mínimo de las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $330 a $350 para los usuarios que poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que la segunda sección sale desde este lunes $470 y la tercera, $590.

En tanto, quienes abonen en efectivo pagarán un boleto plano de $1.100, mientras que el Gobierno además definió un esquema de aumentos escalonados para los servicios ferroviarios y, según el cronograma oficial, habrá aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Las nuevas tarifas

Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo 1 $ 350,00 $ 157,50 $ 700,00 $ 1.100,00 2 $ 470,00 $ 211,50 $ 940,00 $ 1.100,00 3 $ 590,00 $ 265,50 $ 1.040,00 $ 1.100,00

Viaje gratis sin el CUD

A partir del 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Deben realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.