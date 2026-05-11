El tren Roca aumenta un 18% desde la semana próxima: subas definidas hasta septiembre

A la suba que se efectivizará el 18 de mayo en el boleto del tren Roca se suman las de junio (15%), julio (13%), agosto (12%) y septiembre (10%).

A la suba que se efectivizará el 18 de mayo en el boleto del tren Roca se suman las de junio (15%), julio (13%), agosto (12%) y septiembre (10%).

El Gobierno convocó a una instancia de consulta pública para avanzar en la actualización de las tarifas del transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. La primera suba se efectivizará la semana próxima.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, contempla nuevos cuadros tarifarios que, de ser ratificados tras el proceso participativo, comenzarán a regir a partir del 18 de mayo.

Para el sistema ferroviario, la propuesta plantea un esquema de cinco etapas consecutivas y se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno tras una serie de incidentes operativos y años de desinversión en infraestructura.

El cronograma ferroviario prevé un incremento inicial del 18% desde el 18 de mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Con esta primera suba, el boleto mínimo de tren para los servicios metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza— pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada. Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor será de $148,50.

En tanto, quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente a cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor significativamente mayor, fijado en $1.100, como parte de la política oficial para incentivar la registración del sistema.

Colectivos

En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé tres etapas mensuales consecutivas, con incrementos del 2% en mayo, junio y julio.

De este modo, a partir del 18 de mayo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social abonarán $321,30.

Para los pasajeros con SUBE sin registrar, el valor ascenderá a $1.428. Las siguientes actualizaciones están previstas para el 15 de junio y el 15 de julio, ambas con ajustes del 2%.