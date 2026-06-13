Talleres dejó pasar una chance clave en el Estadio de los Inmigrantes

Talleres empató 1-1 con Dock Sud, por la Fecha 20 de la competencia de la Primera B. Se repartieron los puntos en el Estadio de los Inmigrantes y la mirada está puesta en la fecha próxima, cuando recibe a Comunicaciones.

Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo; Nicolás Malvacio, Matías Samaniego (Juan Pablo Arango), Federico Versaci (Bruno Ponce), Leonel Barrios (Ignacio Colombini); Fernando Enrique (Mateo Muñóz), Isaías Ciavarelli (Eugenio Olivera).

El local sorprendió al Tallarín y al minuto de juego, Federico Cataldi marcó la ventaja, pero la visita no se quedó de brazos cruzados y fue en busca del empate. A los 33 minutos, Matías Samaniego igualó las cosas y luego fue amonestado.

En el complemento, el conjunto de Remedios de Escalada salió a buscarlo, con el objetivo de llegar a la cima, pero no fue sencillo. Si bien tuvo más posesión, las oportunidades de llegar a la medialuna rival fueron contadas. Mateo del Pino y Sebastián Gallardo fueron amonestados.

El Tallarín es escolta con 38 puntos, producto de 11 victorias, Cinco empates y cuatro derrotas. Quedó a tres del líder Excursionistas. En la próxima fecha, recibe a Comunicaciones, que también está en zona de Reducido.