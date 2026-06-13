Temperley recibe a Güemes en el Teatro de Turdera

Temperley y Güemes se enfrentarán el domingo, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger, por la Fecha 18.

Temperley y Güemes se enfrentarán el domingo, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger, por la Fecha 18.

Tras la victoria del fin de semana pasado, que le permitió meterse en zona de Reducido, Temperley busca afianzarse en los primeros puestos de la tabla de la Zona B y con ese objetivo recibe a Güemes el domingo en Turdera.

El encuentro, válido por la Fecha 18 de la competencia de la Primera Nacional, se disputará el domingo, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger. Transmisión de LPF Play.

El Gasolero está en el sexto puesto de la tabla de la Zona B con 29 puntos (cinco victorias, ocho empates y tres derrotas), mientras que el rival está bastante más abajo, con 19.

Vale recordar que el club informó que el defensor Gian Nardelli rescindió su contrato de común acuerdo con Temperley y dejó de formar parte del plantel profesional. El club de Turdera suma así una baja en el inicio del mercado de pases de la Primera Nacional.