Cuánto dinero necesita una familia para llegar a fin de mes en Argentina en 2026



La economía argentina transita un escenario donde la desaceleración de los precios empieza a dar cierto respiro en los porcentajes mensuales, pero el impacto real en el bolsillo cotidiano sigue imponiendo pisos muy altos.

Hoy en día, la respuesta a cuánto dinero se necesita para subsistir o mantener un estilo de vida de clase media varía según el techo bajo el que se viva y la cantidad de integrantes del hogar, configurando una brecha cada vez más marcada entre el interior del país y los grandes centros urbanos.

De acuerdo con las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y los organismos de estadística de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), los números trazan tres realidades muy claras sobre el costo de vida actual:

I. El límite de la pobreza: El piso nacional

Para una familia tipo constituida por dos adultos (de 31 y 35 años) y dos hijos en edad escolar (de 6 y 8 años), el INDEC determinó que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en $1.469.768.

¿Qué significa este número? Representa el ingreso mínimo e indispensable que requiere ese hogar para cubrir el 100% de sus necesidades de alimentación, vestimenta, transporte, salud y educación. Un peso por debajo de esa cifra posiciona técnicamente a la familia bajo la línea de pobreza.

II. La línea del hambre

Si solo se contabilizan los alimentos esenciales para subsistir (Canasta Básica Alimentaria), ese mismo grupo requirió $665.053 mensuales para esquivar la indigencia.

Es vital tener en cuenta que la medición del INDEC toma un promedio nacional y no contempla el costo del alquiler de vivienda. Para las millones de familias que no tienen casa propia, a este piso de casi 1,5 millones de pesos hay que sumarle el valor locativo del mercado inmobiliario actual.

Para que un hogar de cuatro personas en el territorio porteño sea considerado de clase media, sus ingresos mensuales debieron superar la barrera de los $2.450.044. El informe distingue con precisión las distintas realidades socioeconómicas del distrito,

III. El costo oculto: Criar hijos en Argentina

Más allá de los gastos generales del hogar, el INDEC comenzó a ponderar un indicador que refleja de manera fiel la presión sobre la economía familiar: la Canasta de Crianza. Este índice mide de manera integral lo que cuesta sostener a niños y adolescentes, desglosado tanto en bienes materiales como en el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

El costo varía fuertemente según las distintas etapas de crecimiento:

Menores de 1 año: $515.236 por mes.

Niños de 1 a 3 años: $616.046 por mes.

Niños de 4 a 5 años: $538.587 por mes.

Niños de 6 a 12 años: $676.431 por mes.

En los más chicos, el impacto económico está fuertemente marcado por las horas de cuidado directo necesarias, mientras que en la franja de 6 a 12 años, la balanza se inclina hacia la indumentaria, los útiles, el transporte y las actividades escolares y extracurriculares.

Los gastos que más pesan en el presupuesto

Entre los rubros que más impactan en la economía familiar se encuentran:

Alimentos y bebidas.

Alquiler y vivienda.

Servicios públicos.

Transporte.

Educación.

Salud.

Internet y telefonía.

Indumentaria.

En muchos casos, estos gastos representan más del 80% de los ingresos del grupo familiar.

La situación de la clase media

Diversos estudios muestran que la clase media enfrenta actualmente el desafío de sostener su nivel de consumo. Aunque muchos hogares logran cubrir sus necesidades básicas, el acceso al ahorro, las vacaciones, la renovación de bienes durables o ciertos gastos recreativos se vuelve cada vez más limitado.

Esto genera una sensación de pérdida de poder adquisitivo incluso entre familias que no se encuentran bajo la línea de pobreza.

Qué ocurre con los ingresos

La evolución de los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales continúa siendo determinante para la capacidad de compra de los hogares. Cada aumento de precios en alimentos, transporte o servicios impacta directamente en el presupuesto familiar, especialmente en aquellos sectores con ingresos fijos.

Una economía que obliga a planificar

En este contexto, elaborar presupuestos, comparar precios y controlar gastos se convirtió en una práctica habitual para millones de argentinos. Mientras los ingresos intentan acompañar la evolución de los precios, llegar a fin de mes sigue siendo una preocupación central para gran parte de la población.

Los especialistas coinciden en que el costo de vida continúa siendo uno de los indicadores más observados por las familias, ya que refleja de manera concreta cuánto dinero se necesita para sostener el día a día en la Argentina actual.