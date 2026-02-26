Marcado incremento de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses

Las expectativas de inflación de la población para los próximos 12 meses mostraron una marcada suba, en medio de un clima de tensión en el sistema de precios ante una sensible baja del consumo según indica un informe de la Universidad Di Tella que señaló que la inflación esperada a febrero de 2027 se ubicó en 35,7% con una suba de 4,2 puntos porcentuales respecto a enero, cuando había sido de 31,5%.

La percepción de que los precios acelerarán su ritmo ascendente se verificó en todas las regiones del país. El trabajo detalla que, “en comparación con el mes anterior, se observa un aumento en todas las regiones”.

El Gran Buenos Aires es la región donde las expectativas de inflación son mayores: 39,4%. Enseguida se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (36,8%) y en el interior del país el promedio es de 33,9%.

Si se divide por nivel de ingresos, el promedio en los hogares de mayor nivel educativo “aumentó de 29,2% a 35,4%”, mientras que en los sectores de menores recursos subió a 36,3%, lo que indica que la brecha se redujo significativamente respecto del mes anterior.

Los datos corresponden a la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo de campo de este mes se realizó entre el 2 y el 12 de febrero de 2026, mediante un relevamiento que cubre alrededor de 1000 casos en todo el país.

Respecto a las previsiones de muy corto plazo, el índice marca que “la inflación esperada a nivel nacional, para los próximos treinta días, es de 3,65% según el promedio”.

El informe destaca que este indicador mensual se utiliza porque, ante “un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo”.

Por otro lado, la medición especial sobre el pasado reciente reveló que “la inflación percibida por los encuestados se ubicó en 38,4% en promedio” para los últimos 12 meses.

Las consultoras privadas anticipan que en febrero la inflación estará en un rango similar al de enero. El promedio la ubica entre 2,5% y 3%.