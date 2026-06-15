Multas en los trenes: cuánto cuesta la penalidades y qué líneas tienen controles



Los pasajeros que utilicen los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán prestar especial atención a la validación de su viaje con la tarjeta SUBE debido a que Trenes Argentinos puso en marcha un sistema de fiscalización a bordo destinado a detectar a quienes viajan sin pagar el boleto o sin registrar correctamente el recorrido.

La iniciativa forma parte de una estrategia para combatir a los famosos “colados” en la red ferroviaria metropolitana. Es decir, aquellos que saltan un molinete en la estación o se las arreglan para ingresar a la formación sin realizar el pago correspondiente con la tarjeta SUBE. Para ello, la empresa desplegó patrullas integradas por inspectores equipados con dispositivos electrónicos capaces de verificar en tiempo real si el pasajero validó su viaje al ingresar a la estación.

Los controles ya se realizan dentro de las formaciones en movimiento y de manera sorpresiva. Los agentes solicitan la tarjeta SUBE y la apoyan en lectores portátiles que muestran el historial reciente de validaciones efectuadas por el usuario.

El sistema ferroviario requiere que la SUBE sea apoyada tanto al ingresar como al salir de la estación. En el primer contacto, el sistema retiene el valor correspondiente al viaje máximo y, una vez finalizado el trayecto, reintegra la diferencia según la distancia efectivamente recorrida.

Si el pasajero no registró el ingreso o si el movimiento almacenado en la tarjeta no coincide con el recorrido que está realizando, el sistema lo detecta automáticamente y se considera una infracción.

El objetivo de la medida es reducir una problemática que la empresa considera histórica y mejorar los niveles de recaudación en los servicios ferroviarios metropolitanos.

Cuánto cuesta la multa por viajar sin validar la SUBE

La sanción económica vigente por saltar un molinete en una estación de tren o no validar el pago correspondiente del boleto con la tarjeta SUBE equivale al valor de 10 boletos mínimos. Es decir, actualmente, la multa asciende a $3.500 por cada infracción detectada durante los controles.

Los inspectores están habilitados para cobrar la infracción en el momento. El pago puede efectuarse mediante códigos QR, utilizando billeteras virtuales o aplicaciones bancarias, aunque también continúa vigente la modalidad en efectivo.

De acuerdo con los datos difundidos por la operadora ferroviaria, durante el primer mes de funcionamiento pleno del sistema se aplicaron cerca de 16.000 multas por distintas irregularidades relacionadas con la validación del pasaje.

Desde la empresa remarcan que los controles pueden realizarse en cualquier tramo del recorrido, por lo que resulta obligatorio conservar la tarjeta SUBE durante todo el viaje.

Qué líneas tienen patrullas activas

La línea con mayor despliegue es la Roca, donde funcionan 10 patrullas integradas por cinco agentes y un supervisor cada una. Los operativos alcanzan los servicios hacia La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza, Cañuelas y Bosques, tanto por vía Quilmes como por vía Temperley.

En la línea San Martín operan actualmente cinco cuadrillas que realizan controles aleatorios en los servicios que unen Retiro con Pilar y Cabred.

Por su parte, la línea Belgrano Sur cuenta con dos patrullas activas que supervisan los recorridos entre Sáenz y González Catán, Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano, además del tramo extendido hasta Lozano.

Las inspecciones no tienen horarios fijos y pueden desarrollarse en distintos momentos del día. La modalidad busca incrementar el efecto disuasorio y dificultar la evasión sistemática del pago del pasaje.

Las próximas líneas que se sumarán

Trenes Argentinos confirmó que el esquema continuará expandiéndose durante las próximas semanas. Los próximos objetivos son las líneas Mitre y Sarmiento, donde actualmente se trabaja en la conformación de las patrullas y en la logística necesaria para implementar los controles.

Según confirmó la empresa, todavía no existe una fecha oficial para el inicio de los operativos en ambos ramales, aunque el proceso de incorporación de personal y equipamiento ya se encuentra en marcha.

La intención es extender progresivamente este sistema a toda la red ferroviaria del AMBA para unificar los mecanismos de fiscalización y reforzar el cumplimiento de las normas de viaje en los trenes metropolitanos.